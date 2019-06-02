اهتمامات الصحف الجزائرية الأحد

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على الحوار الذي سينطلق بعد عيد الفطر بين ممثلي الحراك الشعبي والمعارضة والسلطة، من أجل مناقشة مبادرات الخروج من الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن المجلس الدستوري سيصدر قراره النهائي حول مصير الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو القادم قبل منتصف ليلة الاثنين، مرجحة التأجيل بسبب عدم وجود ترشيحات تستوفي الشروط المحددة في الدستور.

وبشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، لفتت صحف الاحد إلى تأكيد الرئيس التونسي الباجي القايد السبسي امس على ضرورة مواصلة مسار الحوار كحل وحيد لتجاوز الخلافات وإنهاء الأزمة الليبية، منوها بمبادرة تونس والجزائر ومصر لمساعدة الليبيين على تحقيق تسوية شاملة وفق المسار الأممي.

وواصلت رصد تبعات الأزمة في السودان، مبرزة استئناف المجلس العسكري الانتقالي قوى التغيير والمعارضة للمفاوضات موازاة مع دعوة الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس السعي لاتفاق يرض كل الاطراف بأقرب وقت.