اهتمامات الصحف الفلسطينية السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر تأدية نحو 100 ألف مصلي صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى.

وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.

وأولت اهتمامًا بإعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في السابع من يونيو بعدما فشلت في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.

وأوردت خبر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرسل 1500 جندي أميركي إضافي إلى الشرق الأوسط، إثر تصاعد التوتر مع إيران.

ونشرت صحف فلسطين هذا اليوم أقوال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ، أن أوروبا "مهددة بالتفكك والخروج من التاريخ".