اهتمامات الصحف الجزائرية الخميس

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم نفي نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح لأي طموحات سياسية في اعتلاء سدة الحكم في الجزائر.

وأشارت الصحف إلى زيارة مرتقبة اليوم لرئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، إلى الجزائر، يلتقي فيها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ووزير الخارجية صبري بوقادوم.

وتناولت تطورات الوضع في السودان ،مشيرة إلى دعوات أوروبية وأمريكية لتأسيس حكم مدني في السودان، وأن عدم القيام بذلك يجعل من الصعب عليها العمل مع السلطات الجديدة.

وتحدثت في متفرقات أخرى عن انتخابات البرلمان الأوروبي التي تبدأ اليوم وتستمر إلى غاية الأحد، لافتة إلى تنامي مخاوف الحكومات الأوروبية من توقعات بفوز اليمين المتشدد المناهضي

ن للمهاجرين.