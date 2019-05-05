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اهتمامات الصحف الفلسطينية الأحد

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الصحف الفلسطينية
رام الله - العرب اليوم

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة حيث بلغ عدد الشهداء سبعة ، من بينهم: سيدة وجنينها، ورضيعة، وإصابة 50 مواطنا بجروح مختلفة.

وسلطت الصحف الضوء على دعوة الحكومة الفلسطينية ، الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية ، مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا أقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيية صائب عريقات، إن القيادة تعقد سلسلة اجتماعات متواصلة وبشكل دقيق تزامنا مع بدء إرسال وفود إلى مختلف دول العالم، تحمل رسائل خطية من الرئيس محمود عباس تشرح الأوضاع وآليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي، لأن الوضع القائم غير قابل للاستمرار في ظل هذه الظروف.

وأوردت صحف فلسطين مطالبة جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية، ولجان حقوق الإنسان في العالم بتحمل المسؤولية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل على وقف عدوانها على قطاع غزة الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة والتزاماتها المنصوص عليها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال.

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