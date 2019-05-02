أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم كلمة المملكة العربية السعودية أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك التي دعت فيها المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كونها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم للمعاهدة كدولة غير نووية، وأهمية إخضاع جميع منشاتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي 487 و 689 .

وسلطت الضوء على إصدار أعضاء من الكونغرس الأمريكي قرار عبروا فيه عن قلق الكونغرس، من الموعد النهائي المحدد من قبل المحاكم الإسرائيلية في الأول من مايو 2019، بشأن مصير المواطنين الفلسطينيين في في قرية الخان الأحمر بالضفة الغربية واستمرار القلق بشأن وضع قرية سوسيا، المهددتان بعملية هدم وشيكة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وأولت اهتمامًا بأقوال صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره الأول لخطة السلام الأميركية المعروفة باسم "صفقة القرن" جاريد كوشنر أن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وجلب السلام لم ينجح في السابق مما يتطلب التخلي عن هذا السياق وتجربة أفكار خلاقة "خارج الصندوق" قد تؤدي لتحقيق السلام.