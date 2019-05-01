أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الإجماع الدولي في بروكسل تركز على استمرار الدعم لفلسطين والإدانة الواضحة للقرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية، وأن الهدف السياسي للمجتمع الدولي والمانحين هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

وسلطت الضوء على دعوة الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فريدريكا موغيريني، إسرائيل إلى تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والمالية الموقعة مع الفلسطينيين بشكل كامل، ومن ضمنها بروتكول باريس.

وتحدثت صحف الأربعاء ، عن أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها مُستمرة في متابعة ملف المنازل المهددة بالهدم في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة مع الجهات الدولية المختصة، التي لطالما حذرت من تداعيات ومخاطر قرارات الاحتلال ومحاكمه القاضية بتنفيذ هذه المجزرة البشعة، وأهدافها المبيتة لتهويد القدس المحتلة بشكل عام، وجنوب المسجد الأقصى على وجه الخصوص.

وأولت صحف فلسطين، اهتمامًا بمطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، محاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ممارساتها وخرقها للاتفاقات الدولية وحقوق الإنسان، وتدميرها المتعمد لفرص نمو الاقتصاد الوطني والسطو على الموارد الطبيعية، وفرض الهيمنة على الأسواق ومنافذ الاستيراد والتصدير.