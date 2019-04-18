أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على اللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والنائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق ، مشيرة إلى تجديد الرئيس التونسي خلال اللقاء على موقف تونس الداعي إلى ضرورة تجنب التصعيد العسكري في ليبيا والإنهاء الفوري للاقتتال.

وأشارت الصحف إلى فحوى الكلمة التي توجه بها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى الشعب التونسي أمس وتأكيده أن الحكومة ستحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواصلة الحرب على الفساد والمحافظة على أمن البلاد.

وسلطت الضوء على تجدد الاحتجاجات في مدينة سيدي بوعلي التابعة لمحافظة سوسة شمال شرق البلاد على خلفية مطالب اجتماعية ، مشيرة إلى أن هذه الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين.

وانشغلت دولياً بتطورات الأحداث في الجارة ليبيا مع سقوط قذائف على إحدى ضواحي العاصمة طرابلس ، مما زاد بحسب الصحف من معاناة المدنيين وادى إلى مقتل أربعة أشخاص وفرار قرابة 20 ألف مدني.

وتحدثت عن موافقة البرلمان المصري بشكل نهائي على تعديلات دستورية قد تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في منصبه حتى عام 2030.

وكتبت عن موافقة الحكومة الألماني على مجموعة قواعد صارمة تسهل عمليا ترحيل طالبي اللجوء الذين يخفقون في تحقيق متطلبات اللجوء في ألمانيا.