أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، جلسة مجلس الوزراء، واطلاع الرئيس، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء على مستجدات الوضع السياسي، وتأكيده ضرورة بذل الحكومة أقصى الجهود لخدمة شعبنا في جميع أماكن تواجده، خاصة في ظل الصعوبات والظروف الاستثنائية التي تواجه عمل الحكومة، ومنها الأزمة المالية التي فرضتها حكومة الاحتلال.

وتحدثت عن لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه في رام الله، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية، أنيكا سودير، وبحثهما آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في فلسطين.

وأولت صحف الثلاثاء ، اهتمامًا بمناقشة مجلس الأمن الدولي، في جلسة مفتوحة برئاسة ألمانيا (رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر)، الأوضاع في فلسطين على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

وأوردت أقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن الخطوات الأميركية الأحادية تجاه قضيتنا العادلة تتطلب تحركًا عالميًا لمواجهة سياساتها المتفردة والمنافية للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

ونشرت صحف فلسطين، خبر تأكيدات وزير الخارجيَّة والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي، رفض القيادة أية بادرة تنافي إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها،