اهتمامات الصحف الفلسطينية السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة العشرات الآخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية ، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات حركة "فتح" على موقفها الثابت والذي لن يتغير بفعل الضغوطات، بأنه دون أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين وفقا للشرعية الدولية فلا نجاح لأية صفقة أو مبادرة.

وأوردت صحف فلسطين أقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن إطلاق صفة الصفقة بدلاً من المعاهدة يدل بوضوح على نية الإملاءات وليس الاتفاق عبر المفاوضات.

ونشرت خبر تأكيدات الرئيس الإيرلندي مايكل هيجنز أن حل الدولتين هو الأساس لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابعت أقوال رئيس البرلمان الألباني جراموز روتشي إن بلاده كانت ومازالت تدعم دولة فلسطين وقضيتها من خلال القرارات الشرعية الدولية، آملا في إيجاد حل عاجل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين في المنطقة.