أبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بتداعيات إقامة إقليم البصرة المقترح من قبل 20 من أعضاء مجلس المحافظة, مبرزة الانتخابات المحلية المؤجلة، وتطورات السيول والفيضانات، وارتفاع مناسيب الانهار، نتيجة استمرار تساقط الأمطار بغزارة وذوبان الثلوج المتوقع في الربيع الحالي.

وتطرقت صحف الاثنين، إلى جدول أعمال الجلسة التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب العراقي بعد غد الأربعاء ، خاصة مايتعلق بالموقف من الدعوات لتأجيل إجراء الانتخابات المحلية "انتخابات مجالس المحافظات" إلى العام المقبل, والنظر باقتراح تجميد عمل هذه المجالس إلى ذلك الحين.

ونوهت بتصويت مجلس محافظة البصرة على إجراء استفتاء شعبي بالمحافظة وفقًا للدستور، لتحويل المحافظة إلى إقليم إداري، بموقف الحكومة المركزية من هذا الطلب والمتمثل حتى الآن بعدم التعليق سلبًا أو ايجابًا، منوهة بأن تحويل المحافظة إلى إقليم يتطلب "بحسب الدستور العراقي النافذ" أن تقوم الحكومة بتكليف مفوضية الانتخابات ‏بإجراء الاستفتاء، بعد تلقيها طلبًا بهذا الشأن مصدقًا قضائيًا.‏

وتناولت صحف العراق، تداعيات الموقف من السيول والفيضانات، مبرزة تقرير الهيئة العامة للأحوال الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية، الذي يشير إلى احتمال ‏استمرار التقلبات الجوية خلال الأسبوع الجاري, مصحوبة بفرص تساقط ‏الأمطار على بعض الأماكن، مما قد يتسبب بارتفاع مناسيب المياه في نهر دجلة, مشيرة الى التدابير التي اتخذتها الحكومة، ومن بينها إخلاء سكان بعض القرى التي حاصرتها المياه جنوب البلاد.