أبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم التقارير الصحفية الخاصة بالقمة العربية الثلاثين التي من المقرر انطلاقها في تونس اليوم ,منوهة بمشاركة العراق بوفد رفيع برئاسة رئيس الجمهورية برهم صالح بالقمة المذكورة.

وتطرقت إلى الأوضاع في مدينة الموصل إثر حادث غرق العبارة في 21 الشهر الحالي , الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص غالبيتهم من النساء والأطفال.

واهتمت مجددًا بالمطالبات بتجميد عمل مجالس المحافظات بسبب الفساد والإهمال وتردي الخدمات.

وعرجت الصحف العراقية على تداعيات السيول والفيضانات الناجمة عن ارتفاع مناسيب مياه الأنهار, مبرزة قرار الحكومة المحلية بمحافظة البصرة جنوب العراق بإغلاق جسر التنومة العائم بسبب ارتفاع منسوب المياة في شط العرب.