أبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالجهود المبذولة لاستكمال التشكيلة الوزارية التي يرأسها عادل عبد المهدي ,والتي مازالت منقوصة من أربع حقائب هي ,الدفاع والداخلية والعدل والتربية, مبرزة ماتحقق من برنامج الحكومة منذ تشكيلها حتى الآن.

وتناولت الصحف في شأن محلي آخر تطورات وتداعيات موجة السيول والأمطار التي اجتاحت عدداً من المحافظات العراقية خلال الأيام الأخيرة والناجمة عن غزارة الأمطار, مما أدى إلى ارتفاع مناسيب مياه الأنهار.

وتطرقت إلى تداعيات حادث غرق العبارة النهرية بالموصل الخميس الماضي, مركزة على التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية للكشف عن أسباب وملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين.

وعرجت على ملف الوجود العسكري الأجنبي في العراق والحراك الذي تقوم به بعض الأطراف لطرحه على مجلس النواب بقصد تشريع قانون ينظمه