أبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

واصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها بتداعيات حادثة غرق العبارة في مدينة الموصل الجمعة الماضية, مبرزة ردود ‏الأفعال الداخلية والعربية والعالمية، إزاء هذا الحادث المأساوي الذي راح ضحيته أكثر من مائة شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتناولت بهذا الشأن الأوضاع الخدمية المتراجعة، التي تعيشها مدينة الموصل بعد تحريرها من الإرهاب, خاصة المدينة القديمة، التي مازالت شبه مدمرة، فيما لايزال الآلاف من سكانها يعانون في مخيمات النزوح.

وتطرقت صحف الأحد، إلى الزيارة الرسمية، التي يقوم بها حاليًا رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لمصر, مبرزة نتائج اللقاءات والمباحثات، التي أجراها مع المسؤولين المصريين.

وعرجت على ظاهرة الفساد في دوائر الدولة, منوهة بدورالبرلمان في القضاء ‏عليها واجتثاثها, مؤكدة أن هذه المهمة وإن كانت صعبة فإنها ليست مستحيلة.

وأولت اهتمامها بالشأن الأمني, منوهة بالتقارير التي تحدثت عن مصير زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، مبرزة التوقعات حول مصيره بعد انهيار تنظيمه الإرهابي في بلدة الباغوز السورية، والإعلان رسميًا عن تحريرها من براثنه, كآخر معقل كان يسيطر عليه.