اهتمامات الصحف العراقية الصادره الثلاثاء

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم على عدد من الملفات والقضايا المحلية ذات العلاقة بالإصلاح الإداري ومكافحة الفساد, وتعزيز الأمن والقضاء على بقايا فلول الإرهاب.

واهتمت الصحف بشكل خاص بملف الهيئات المستقلة ومن سيترأسها ,وإن كانوا من المستقلين أم من الحزبيين,منوهة بأن البت في هذا الملف ملف الهيئات المستقلة التي تدار بالوكالة منذ عدة سنوات سينظر به مجلس النواب بعد حسم ملف الحقائب الوزارية الأربع الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي وهي الدفاع والداخلية والتربية والعدل.

وتوقعت الصحف أن تكون المنافسة على رئاسات هذه الهيئات على أشدها نظرا لتمسك بعض الكتل السياسية بمبدأ المحاصصة حتى الآن.

وعرجت مجدداً على ظاهرة الفساد مطالبة الحكومة بتقديم خارطة طريق لهذا الملف الشائك ,ووضع توقيتات محددة وآليات مناسبة لمعالجته .

وتناولت صحف العراق الإجراءات والتدابيرالتي اتخذتها القوات الأمنية العراقية على الحدود مع سوريا لمنع تسلل الدواعش إلى الأراضي العراقية, وضرب أوكارهم وملاحقة فلولهم.