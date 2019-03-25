أبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتصويت مجلس النواب العراقي أمس على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه من مناصبهم, بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي جاء على خلفية حادث غرق العبارة المائية بمدينة الموصل"مركز محافظة نينوى" الخميس الماضي والذي راح ضحيته أكثر من مائة شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتناولت الصحف اجتماع القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية التي عقدت بالقاهرة ،مبرزة النتائج التي تمخضت عنها, بخاصة مايتعلق بدعم جهود العراق في إعمار مدنه المحررة من تنظيم داعش الإرهابي, وتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الدول الثلاث ,منوهة بالبيان الختامي الذي صدر عن القمة والذي شدد على أهمية استكمال المعركة الشاملة على الإرهاب.

وعرجت صحف اليوم على تدهور الأوضاع الأمنية في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى بشمال العراق.