أبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، دعوة رئيس الجمهورية، برهم صالح، أثناء استقباله عددًا من رجال الدين العراقيين، إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والتقارب، وتركيزه على دور رجال الدين في مجالات نبذ التطرف والمغالاة ومحاربة الفساد، بما يعززالاستقرار والازدهار في العراق.

وتطرقت إلى الزيارة الرسمية، التي يقوم بها رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، للولايات المتحدة, مبرزة لقاءه في واشنطن مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ودعوته للشركات الأمريكية، الاستثمار في العراق.

كما اهتمت صحف السبت، بالجهود التي تبذلها الحكومة في الوقت الحاضر لمعالجة ظاهرة السكن العشوائي، ووضع سياسة وطنية للإسكان، ومعالجة المدن العشوائية، في عموم مناطق البلاد، بحسب إحصاءات رسمية.

وتناولت الجهود المبذولة للتخلص من الإجراءات الورقية في المعاملات الحكومية بالعراق, مبينة أن التعاملات الورقية تفتح بابًا للفساد, وتشجع على الإجراءات البيروقراطية.

وتطرقت صحف العراق، إلى القمة العربية الـ 30 المنعقدة في تونس، مركزة على نجاح العراق، بإضافة بند إلى جدول الأعمال يتضمن إطفاء 75% من ديون العراق، ضمن صناديق الدعم المقدمة للدول العربية.