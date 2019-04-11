أبرز وأهم إهتمامات الصحف العراقية الصادرة الخميس

تابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم تطورات استكمال التشكيلة الوزارية التي يرأسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والتي مازالت منقوصة من أربع وزراء "الدفاع والداخلية والعدل والتربية".

واهتمت الصحف بارتفاع مناسيب نهر دجلة,والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على الاطلاقات المائية من السدود الرئيسة الأربعة في البلاد.

وتطرقت إلى ظاهرة الفساد وسرقة المال العام ،مبرزة الدعوات والمطالبات الموجهة إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي أعلن عن تشكيله مؤخراً للكشف ‏عن المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.

‏ وتناولت الصحف ملف اللجان النيابية الدائمة الذي تأخر حسمه, ونتائج المشاورات الجارية بين الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تسمية المرشحين لرئاسة هذه اللجان .