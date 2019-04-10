أبرز وأهم إهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأربعاء

تطرقت الصحف العراقية الصادرة اليوم، إلى الموقف من مجالس المحافظات والانتخابات المؤجلة، لاختيارمجالس جديدة, منوهة أن الكفة تميل نحو تأجيل إجراء الانتخابات إلى العام القادم, ومنوهة أيضًا بمطالبة اللجنة القانونية النيابية، تخفيض عدد مقاعد مجالس المحافظات، في عموم البلاد، بنسبة 50%، ليسهل عليها القيام بدورها الرقابي والتشريعي على نحو إيجابي،

وتطرقت صحف الأربعاء ، إلى الشأن الأمني، مبرزة تضييق القوات الأمنية الخناق على خلايا تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا, مؤكدة أن هذه الخلايا تعيش حالة اليأس والإحباط ، خصوصًا بعد سـد الثغرات الأمنية ومداهمة أوكارها وقصفها من قبل طيران الجيش والمدفعية العراقيين.

وتناولت صحف العراق، الموقف المائي ووضع الخزانات والسدود المائية الرئيسية الأربعة في العراق، ووصول هذه الخزانات إلى سعتها القصوى، بعد موجة الأمطار وذوبان الثلوج في تركيا، مما أدى إلى ارتفاع منسوب نهري دجلة والفرات بهذا المستوى للمرة الأولى منذ عقود.