اهتمامات الصحف العراقية الاثنين



اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالرسالة الخطية التي تسلمها رئيس الجمهورية برهم صالح أمس الأحد، من الرئيس الباكستاني عارف علوي والتي تضمنت دعوة رسمية لزيارة باكستان.

وأبرزت صحف اليوم الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لدولة الكويت, مبرزة المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الكويتيين والتي تركزت حول قضايا التعاون بين البلدين , وموقف الكويت في المؤتمر الدولي للمانحين.

وتطرقت إلى الدعوات المطالبة بتشريع قوانين تحفظ حقوق الصحفيين وتحافظ على حياتهم أثناء تأديتهم واجباتهم الصحفية والإعلامية.

وتناولت صحف الإثنين ملف العمالة الأجنبية في العراق ،مبرزة تأثيرات هذا الملف على زيادة حجم البطالة في البلاد, ومضاعفة المشاكل الناجمة عنها