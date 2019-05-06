اهتمامات الصحف السودانية الاثنين

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على استجواب نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في السودان أمس، الرئيس المخلوع عمر البشير، في التهم الموجهة إليه.

ونشرت الصحف نبأ أسر الجيش اليمني 110 حوثيين، بينهم القيادي الميداني العميد يحيى الكبسي وقادة عسكريون آخرون، خلال المواجهات المحتدمة في الضالع.

وأبرزت إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 28 فلسطينياً منذ بدء المواجهة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة الجمعة الماضي.

وعرجت صحف الإثنين على اندلاع حريق في طائرة ركاب روسية أمس ، خلال قيامها بعملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو، في حادث أسفر عن مقتل 41 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.

وأشارت صحف السودان إلى إيداع شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وجنرالين متقاعدين كانا مكلفين بجهاز المخابرات، الحبس المؤقت بتهمة التآمر على سلطة الجيش والدولة.