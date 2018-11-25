البورصة المصرية تخسر 3ر18 مليار جنيه في ختام تعاملاتها

هبطت مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملاتها اليوم، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية، وسط هبوط لأسهم القطاع المصرفي والشركات الاستثمارية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو 3ر18 مليار جنيه من قيمته ليغلق عند 3ر745 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 900 مليون جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 82ر3 في المئة ليغلق عند مستوى 55ر13153 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 92ر0 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 1ر681 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 28ر1 المئة لينهي التداولات عند مستوى 85ر1701 نقطة.