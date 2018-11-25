مؤشر البورصة العراقية يغلق منخفضًا بنسبة 1.09 %

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم, على انخفاض بنسبة 1.09 في المئة متوقفًا عند 496.90 نقطة .

وأثر على أداء المؤشر ، انخفاض أسهم ثمان شركات مساهمة يقابلها ارتفاع أسهم ثلاث شركات أخرى .

وبلغ حجم تداولات الجلسة، 789,5 مليون سهم، بقيمة 350,5 مليون دينار عراقي .