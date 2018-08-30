مؤشر البورصة العراقية يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية " البورصه" على انخفاض بنسبة 0.37 %، مسجلاً 556.79 نقطة في آخر جلسات التداول التي عقدها الأسبوع الحالي.

وأثر على أداء المؤشر انخفاض أسهم سبعة شركات وارتفاع اسهم ثلاث أخرى، وبلغ حجم تداولات الجلسة 45,4 مليار سهم، بقيمة 16,3 مليار دينار عراقي فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من قبل المستثمرين الأجانب 85,300 مليون سهم بقيمة 45,8 مليون دينار تحصلت من تنفيذ 42 صفقة على أسهم ثلاث شركات.