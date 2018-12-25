بورصة تونس تغلق على تراجع جديد

بلغ مؤشر بورصة تونس اليوم 03ر7171 نقطة مسجلًا تراجعًا بـ44ر0 في المئة في ختام مداولات اليوم ، بينما بلغت حركة رؤوس الأموال 7ر3 مليون دينار تونسي.

وارتفعت أسهم 15 شركة مدرجة في البورصة ، بينما تراجعت أسهم 33 اخرى لتستمر 16 شركة على وضعها.