بورصة تونس على تراجع جديد

أقفلت بورصة تونس على 52ر7222 نقطة مسجلًة تراجعًا بـ 24ر0 في المئة، بينما بلغت حركة رؤوس الأموال 3ر13 مليون دينار تونسي.

وارتفعت خلال المداولات أسهم 23 شركة مدرجة في البورصة، بينما تراجعت أسهم 30 شركة أخرى لتستمرّ 20 شركة على وضعها.