بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيس ل البورصة التونسية "توناندكس" تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 56ر1% ليصل عند 7282 نقطة.

وبلغ حجم تعاملات الأسبوع 25 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 39ر8 مليون دولار أمريكي.

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