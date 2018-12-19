البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

اغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.42% ، عند مستوى 1926.48 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.2 مليون دينار أردني ، وسط تداول 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2,224 صفقة.