البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.94 في المئة، عند مستوى 1899.53 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.8 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2,274 صفقة.