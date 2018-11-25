مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل "مؤشر البحرين العام" اليوم عند مستوى 1,320 نقطة على انخفاض قدره 2.59 نقطة مقارنة بإقفاله السابق، في حين أقفل "مؤشر البحرين الإسلامي" عند مستوى 896.22 نقطة على انخفاض قدره 7.72 نقطة مقارنة بـ إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 978.30 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 208.63 ألف دينار بحريني، نفذت خلال 24 صفقة.