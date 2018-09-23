مؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,351.44 بارتفاع قدره 11.38 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 932.89 بانخفاض قدره 4.56 نقطة عن معدل اقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و 337 ألفاً و 70 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 685 ألفاً و 705 دنانير تم تنفيذها من خلال 77 صفقة.