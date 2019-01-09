بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 7ر0 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على انخفاض المؤشر العام 7ر0 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5177 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر271 مليون سهم تمت من خلال 7126 صفقة نقدية بقيمة 5ر31 مليون دينار كويتي (نحو 95ر103 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 19ر4797 نقطة وبنسبة ارتفاع 49ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر205 مليون سهم تمت عبر 4803 صفقات نقدية بقيمة 19ر10 مليون دينار (نحو 62ر33 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر13 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5386 نقطة وبنسبة انخفاض 25ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 04ر66 مليون سهم تمت عبر 2323 صفقة بقيمة 3ر21 مليون دينار (نحو 29ر70 مليون دولار).