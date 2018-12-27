بورصة الكويت تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 04ر12 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام نحو 04ر12 نقطة ليبلغ مستوى 31ر5071 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر120 مليون سهم تمت من خلال 4994 صفقة نقدية بقيمة 9ر16 مليون دينار كويتي (نحو 77ر55 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4715 نقطة وبنسبة ارتفاع 33ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر86 مليون سهم تمت عبر 2932 صفقة نقدية بقيمة 7ر5 مليون دينار (نحو 81ر18مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 18ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 5267 نقطة وبنسبة ارتفاع 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر34 مليون سهم تمت عبر 2062 صفقة بقيمة 19ر11 مليون دينار (نحو 92ر36 مليون دولار).