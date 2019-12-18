بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر22 نقطة



أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 3ر22 نقطة ليبلغ مستوى 7ر6161 نقطة بنسبة 36ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر115 مليون سهم تمت من خلال 7144 صفقة نقدية بقيمة 7ر23 مليون دينار كويتي نحو 2ر78 مليون دولار أمريكي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 1ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 4844 نقطة بنسبة 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر77 مليون سهم تمت عبر 3198 صفقة نقدية بقيمة 4ر5 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 32 نقطة ليصل لمستوى 5ر6828 نقطة بنسبة 47ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 38 مليون سهم تمت عبر 3946 صفقة بقيمة 3ر18 مليون دينار.