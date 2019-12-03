بورصة باريس تغلق على تراجع



أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على انخفاضٍ في مؤشرها بنسبة 1.03 %.

وتراجع مؤشر (كاك 40) بمقدار 59.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 5727.22 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 4.06 مليارات يورو.