بورصة باريس تغلق مرتفعة



أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على ارتفاعٍ في مؤشرها بنسبة 0.54 %.

وصعد مؤشر "كاك 40" بمقدار 31.73 نقطة ليصل إلى مستوى 5924.86 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.7 مليار يورو.