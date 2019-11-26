بورصة باريس تغلق على ارتفاعٍ طفيف

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على ارتفاعٍ طفيفٍ في مؤشرها بنسبة 0.08 %.

وصعد مؤشر "كاك 40" بمقدار 4.76 نقطة ليصل إلى مستوى ليغلق عند 5929.62 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 4.8 مليارات يورو.