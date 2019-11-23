تراجع سعر نفط خام القياس العالمي بنسبة 0.7 %

تراجع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بمقدار 42 سنتًا أو نسبة 0.7 % إلى 63.55 دولارًا أمريكيًا.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 44 سنتًا أو نسبة 0.8 % 58.14 دولارًا أمريكيًا.