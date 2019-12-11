بورصة باريس تغلق على ارتفاع



أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم مسجلةً ارتفاعًا في مؤشرها بنسبة 0.22 في المئة.

وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 12.85 نقطة، ليصل إلى مستوى 5860.88 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.9 مليار يورو.