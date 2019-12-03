مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض



أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 1.75 بالمائة، ما يعادل 127.18 نقطة، ليصل عند مستوى 7158.76 نقطة.