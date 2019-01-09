مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا 09ر0 نقطة

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (76ر4310) نقطة منخفضًا بـ (01ر0) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (85ر4310) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و(167) ألف و(629) ريال عماني مرتفعة بنسبة (6ر128) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (510) آلاف و(813) ريالاً عمانياً.