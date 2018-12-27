مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 42ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 47ر4344 نقطة مرتفعًا بـ 32ر18 نقطة وبنسبة 42ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 15ر4326 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و 735 ألفًا و 101 ريال عُماني منخفضة بنسبة 18ر76 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 11 مليونًا و 481 ألفًا و 520 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ، ارتفعت بنسبة 158ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 21ر18 مليار ريال عُماني.