مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 31ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم ، عند مستوى 15ر4326 نقطة مرتفعًا بـ 21ر13 نقطة وبنسبة 31ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 94ر4312 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 11 مليونًا و 481 ألفًا و 520 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 1ر44 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 20 مليونًا و 547 ألفًا و 295 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية، ارتفعت بنسبة 045ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18ر18 مليار ريال عُماني.