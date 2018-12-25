مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 76ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم ، عند مستوى 94ر4312 نقطة منخفضًا بـ 94ر32 نقطة وبنسبة 76ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 88ر4345 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 20 مليونًا و 547 ألفًا و 295 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 65ر3994 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 501 ألف و 808 ريالات عُمانية.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ، انخفضت بنسبة 188ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18ر18 مليار ريال عُماني.