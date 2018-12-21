مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بـ 05ر0 نقطة

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى 84ر4336 نقطة مرتفعًا بـ 05ر0 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 79ر4336 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 962 ألفًا و 57 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 52ر68 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و 55 ألفًا و 970 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية، انخفضت بنسبة 016ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 19ر18 مليار ريال عُماني.