مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 65ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى 49ر4379 نقطة منخفضًا بـ 71ر28 نقطة وبنسبة 65ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 20ر4408 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و 283 ألفًا و 405 ريالات عُمانية مرتفعة بنسبة 5ر11 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 151 ألفًا و 493 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية، انخفضت بنسبة 187ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 24ر18 مليار ريال عُماني.