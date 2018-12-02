مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 13ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، عند مستوى 92ر4417 نقطة مرتفعًا بـ 86ر5 نقطة وبنسبة 13ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 06ر4412 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و 595 ألفًا و 409 ريال عُمانيً منخفضة بنسبة 8ر16 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 918 ألفًا و 382 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية، انخفضت بنسبة 105ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 31ر18 مليار ريال عُماني.