مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضا بنسبة 53ر0 %

أغلق مؤشر سوق "مسقط 30" اليوم عند مستوى 62ر4479 نقطة منخفضًاً بـ 06ر24 نقطة بنسبة 53ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 68ر4503 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و 665 ألفًا و 358 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 6ر62 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و 24 ألفًا و 454 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 187ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 43ر18 مليار ريال عماني.