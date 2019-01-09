البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.22 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.22 في المئة ما يعادل 1.14 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 528.68 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 411,134 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 759,331.869 دولار نفذت من خلال 85 صفقة.