البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.2 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية ، على ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة ما يعادل 1.03 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 528.16 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 144,960 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 224,385.501 دولار نفذت من خلال 75 صفقة.