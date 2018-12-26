البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.13%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.13% ما يعادل 0.7 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 527.13 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 167,949 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 450,262 دولاراً نفذت خلال 113 صفقة.